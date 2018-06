Viuda e hijo de Pablo Escobar podrían volver a la cárcel por lavado de dinero en Argentina

Un fiscal federal de Morón, Argentina, procesó formalmente este martes a la viuda y al hijo del fallecido narcotraficante colombiano Pablo Escobar por lavado de dinero en ese país suramericano, en el que viven desde mediados de los 90, y ordenó el embargo de sus bienes por $1.2 millones.

La medida judicial contra María Isabel Santos y su hijo Sebastián Marroquín se tomó después de una investigación de cerca de dos años en la que la Fiscalía dice tener pruebas suficientes que demostrarían que la viuda y el heredero del antiguo capo del Cartel de Medellín fueron los intermediarios en la operación de lavado de activos del narco colombiano José Piedrahita Ceballos, alias Simón, e inversionistas argentinos.

"Sin la particular intervención activa de ellos [la viuda y el hijo de Pablo Escobar], las cuestionadas inversiones de Piedrahita Ceballos no se hubieran concretado, así como tampoco las maniobras criminales de lavado de activos de origen ilícito corroboradas", aseguró el fiscal Néstor Barral en una resolución publicada este martes.

Piedrahita, preso en Colombia y pedido en extradición por Estados Unidos, logró lavar en Argentina más de $3 millones y 1.5 millones de pesos argentinos [cerca de $60,000], de acuerdo con la fiscalía federal.

Help us deliver journalism that makes a difference in our community.

Our journalism takes a lot of time, effort, and hard work to produce. If you read and enjoy our journalism, please consider subscribing today.