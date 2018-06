El 'lobo feroz' regresa a Colombia: violó a más 500 niños y después vendía los videos por $100

El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela aprobó este jueves la extradición a Colombia de Juan Carlos Sánchez Latorre, conocido con el alias de 'el Lobo Feroz' y acusado de abusar de al menos 500 menores de edad y de vender los videos en internet.

Latorre fue detenido en diciembre del año pasado en Maracaibo, tras una persecución policial de cerca de siete años, y se encuentra arrestado en una cárcel de Caracas.

El colombiano, de 37 años, es considerado como uno de los peores criminales de la historia del país, superando al violador de niños Luis Alfredo Garavito, quien violó y asesinó a más de 170 menores en las décadas de los años 80 y 90.

Una de las últimas víctimas de Latorre fue una bebé de 14 meses y las demás estaban entre los 8 y los 14 años de edad. El hombre contactaba a sus víctimas en centros comerciales o locales de videojuegos.

