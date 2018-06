Así está la disputa entre Duque y Petro a solo una semana de la segunda vuelta

El candidato uribista Iván Duque lidera la intención de voto para la segunda vuelta electoral que disputará el próximo domingo 17 de junio contra el aspirante de izquierda Gustavo Petro, según dos recientes encuestas divulgadas este viernes.





En el sondeo de la firma Datexco, Duque le lleva la delantera a Petro por solo seis puntos porcentuales. Mientras el candidato del Centro Democrático obtuvo el 46.2 por ciento de la intención de voto, el aspirante de Colombia Humana le seguía muy de cerca con el 40.2 por ciento.

Según esta encuesta, el voto en blanco sacaría un 13.6 por ciento el próximo 17 de junio, muy por encima del 1.76 por ciento que se registró en la primera vuelta del pasado 27 de mayo, en la que Duque obtuvo el 39.1 por ciento de los votos [7.5 millones] y Petro el 25 por ciento [4.8 millones].

El escenario de que el voto en blanco se fortalezca para la segunda vuelta demostraría el inconformismo de un sector de la población que no aprueba el regreso del uribismo al poder, aunque tampo que por primera vez en la historia del país un gobierno de izquierda llegue a la presidencia.

