Tribunal obliga a prestar servicios médicos a venezolanos en Colombia

La Corte Constitucional de Colombia le ordenó este martes al Estado brindar la atención integral de los servicios de salud a "toda la población venezolana migrante" en el país.

En una tutela a favor de dos venezolanos, el tribunal constitucional exigió "brindar un mínimo de atención de urgencias a todos los migrantes, incluidos aquellos que se encuentran en situación irregular" y "adoptar medidas para avanzar lo más expedita y eficazmente posible hacia la plena realización de este derecho fundamental".

Según el fallo de la Corte, los hospitales y clínicas deberán garantizar a partir de ahora en los servicios de urgencias hasta "el tratamiento de enfermedades catastróficas como el cáncer ", cuando los mismos sean solicitados por el médico tratante y "sean indispensables y no puedan ser retrasados razonablemente sin poner en riesgo la vida".

El tribunal enfatizó que los migrantes en "condiciones de especial vulnerabilidad merecen una atención en salud hasta del más alto nivel posible", e hizo un llamado al gobierno para que se reúnan los recursos para garantizar el servicio de salud a esta comunidad a través de una cooperación nacional e internacional.

Help us deliver journalism that makes a difference in our community.

Our journalism takes a lot of time, effort, and hard work to produce. If you read and enjoy our journalism, please consider subscribing today.