Iván Duque dice que gobernará para unir a Colombia

El presidente electo de Colombia, Iván Duque, dijo el domingo que con su victoria de este domingo llega al poder “una nueva generación” y subrayó que gobernará con la intención de unir al país.

“Con humildad y con honor quiero decirle al pueblo colombiano que voy a entregar todas mis energías para unir a nuestro país: no más divisiones, pensemos en un país con todos y para todos”, afirmó Duque en un discurso ante sus simpatizantes en Bogotá luego de conocer su victoria.

Por ello, hizo hincapié en que para él esta noche “no hay ciudadanos vencidos”, puesto que quiere ser el presidente de todos los colombianos, los que votaron por él, los que no lo hicieron y los que optaron por el sufragio en blanco.

“Se trata hoy más que nunca de unir a nuestro país, de construir, porque cuando se construye no se destruye el futuro de todos los colombianos”, agregó el hombre que será presidente a partir del próximo 7 agosto hasta la misma fecha de 2022.

