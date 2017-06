Southwest elimina vuelos a Varadero y Santa Clara

Varadero en particular, una localidad en la costa noroeste de la isla, es conocida por sus hermosas playas y centros turísticos, no por las experiencias culturales pueblo a pueblo en que los viajeros estadounidenses pueden participar. Bajo las reglas establecidas por el gobierno de Barack Obama, los estadounidenses no pueden viajar a la isla con fines de hacer “turismo”, sino en alguna de las 12 categorías aprobadas, que incluyen viajes por razones familiares, educativas y religiosas.

