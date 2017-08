Autoridades cubanas exigen a grafitero borrar sus enormes murales

El grafitero cubano Yulier Rodríguez Pérez, famoso por sus gigantescos murales con fantasmagóricas figuras que destacan por toda la ciudad, denunció el lunes 21 de agosto del 2017 que las autoridades de la isla lo detuvieron por 48 horas y le exigieron que borrara centenares de sus enormes carteles.

En declaraciones a The Associated Press, Yulier P dijo que fue detenido la semana pasada cuando realizaba una intervención en un derrumbe en el populoso barrio de Centro Habana y conducido a la estación de Policía. Antes de ser liberado se le hizo firmar una carta de advertencia indicándole que si no eliminaba todas sus obras, sería acusado ante un tribunal de “maltrato a la propiedad”.

“Creo que el grafiti como obra artística en un lugar destruido aporta estéticamente a la imagen visual de la ciudad”, destacó el artista de 27 años.

Ninguna autoridad estuvo disponible para comentar sobre las acusaciones contra el artista.

En La Habana, donde la mayoría de los carteles están dedicados a eslóganes políticos o retratos de líderes de la revolución, Yulier P se hizo notar desde hace tres años por inundar zonas importantes de la ciudad con sus personajes oníricos y fantasmales, con miradas espectrales que igual mezclan una sencilla flor con rostros de mujeres.

Aunque no lleva una cuenta precisa, Yulier P estima que realizó casi 200 murales en La Habana y algunos más en otras capitales del país.

“No voy a borrar las obras, yo creo firmemente que el arte en la ciudad --y más en estos espacios destruidos-- es necesario porque establece un punto de diálogo”, subrayó el creador. “Trato de promover la conciencia social, en las personas una actitud más responsable, más humana, más sensible”.

A pesar de que Cuba tiene un enorme prestigio por su tradición en las artes plásticas y los cuadros de sus creadores están en los circuitos internacionales de primer nivel --y el gobierno suele apoyar sus manifestaciones-, hay poca cultura de grafiti o expresiones callejeras.

En cuanto a la legislación no hay una norma específica para esta expresión creativa, pero no está permitido escribir las paredes en espacios públicos o frentes de casa particulares, por lo que Yulier P aseguró que busca lugares abandonados, derrumbes o basureros.

“Si hay algo que aprendí de José Martí (el prócer independentista cubano) es que lo más importante es la obra, el pensamiento… y voy a asumir las consecuencias que tenga que asumir en pos de defender mi obra”, remachó.