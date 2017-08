Miguel Díaz-Canel: ‘Cuba no tiene que dar nada a cambio’ a EEUU

El vicepresidente y posible sucesor de Raúl Castro, Miguel Díaz-Canel, arremetió en un video filtrado contra opositores, medios independientes y proyectos para apoyar al sector privado, al tiempo que aseguró que Cuba no tenía que ofrecer nada a Estados Unidos en aras de mejorar las relaciones.

“El gobierno de Estados Unidos... invadió a Cuba, puso el bloqueo, impuso medidas restrictivas. Cuba no hizo nada de eso, así que a cambio de nada ellos tienen que resolver esas asimetrías si quieren relaciones y si quieren normalización de las relaciones”, dijo el primer vicepresidente cubano en lo que se supone fue una reunión con militantes del Partido Comunista de Cuba en febrero.

“Nosotros no tenemos que dar nada a cambio”, recalcó.

El video es una rara oportunidad de ver al vicepresidente más allá de los actos oficiales. Según el disidente cubano Antonio Rodiles, quien publicó el lunes el video en el canal de YouTube de la organización opositora Estado de Sats, la reunión de Díaz-Canel con “cuadros” del Partido habría ocurrido en febrero, antes que el presidente Donald Trump revisara la política hacia Cuba para darle un nuevo rumbo.

Díaz-Canel alertó a los presentes de la existencia de un “diseño norteamericano” que busca la “reconquista política y económica” de Cuba. Asimismo, observó que el proceso de normalización de relaciones iniciado por el entonces presidente Barack Obama era una “manera distinta” de intentar “la destrucción de la revolución”.

El vicepresidente es considerado el posible sucesor de Raúl Castro, pues este anunció que se retiraría en el 2018. Aunque algunos medios de prensa habían especulado sobre el carácter moderado o reformista de Díaz-Canel, en el video se le escucha defender la censura de los medios, criticar proyectos políticos de centro como Cuba Posible —un centro de estudios independiente que promueve una oposición “leal”— y al programa de superación para emprendedores Cuba Emprende, que cuenta con el apoyo de la Iglesia católica.

Para Rodiles, las declaraciones del vicepresidente “verifican lo que ya sabía: es un individuo que no plantea ningún cambio, es un peón más de toda esta transferencia de poder”.

Según el disidente, el video —en el que se muestra una presentación con el logo del Partido que aborda cada uno de los temas tratados por Díaz-Canel— sugiere que el gobierno de Raúl Castro realiza un trabajo “más sistemático que el que llevaba a cabo Fidel Castro” para monitorear a la oposición dentro de la isla.

Según sus declaraciones, el vicepresidente estaría personalmente involucrado en el diseño de estrategias para manejar a la oposición y la sociedad civil independiente en la isla.

“Yo siempre le digo a los compañeros de los órganos del [Ministerio del] interior que trabajamos en conjunto en todo este enfrentamiento a la contrarrevolución: el día que nosotros pudiéramos cortar el dinero se acabó la contrarrevolución”, comentó Díaz-Canel.

También acusó a las embajadas de Estados Unidos, Noruega, España, Alemania y el Reino Unido de participar en actividades de “subversión”, que incluyen el apoyo a la “contrarrevolución confrontacional”, o la oposición tradicional.

No obstante, el gobierno cubano parece más preocupado con el surgimiento de una “oposición leal” que emplea un “lenguaje bien estructurado, no confronta directamente a la revolución, usa un discurso socialdemócrata y no están identificados como gente contrarrevolucionaria”.

Asimismo, alertó del surgimiento de una prensa independiente y de la actuación de medios extranjeros, que son tolerados en el país.

“Han aparecido sitios, revistas, portales, aparentemente inofensivos de perfil bajo, pero muchos de ellos anclados firmemente en estereotipos probados de guerra cultural”, dijo, y mencionó específicamente el sitio digital OnCuba, un medio estadounidense con corresponsalía en La Habana, que también publica una revista.

“OnCuba, en su plataforma digital es muy agresiva contra la revolución. Se la vamos a cerrar”, aseguró. “Le vamos a cerrar su plataforma digital y que se arme el escándalo que se quiera armar, que digan que censuramos, está bien”.

“Aquí todo el mundo censura”, añadió.

Pero hasta el día de hoy la plataforma no ha sido cerrada, confirmó a el Nuevo Herald la directora editorial de OnCuba, Tahimí Arboleya, quien dijo que “... ha recibido todas las acreditaciones desde el 2013”, la última en abril.

Díaz-Canel también se refirió a “proyectos con contenido subversivo”, como el llamado “paquete”, las redes wifi “ilegales” y negocios privados cuya promoción se centran “en La Habana de los [años] 50”.

Por momentos, el video muestra una presentación en la que además de estos ejemplos de supuesta subversión se incluyen la visita de Obama a Cuba en el 2016, la proliferación del uso de símbolos norteamericanos y hasta la celebración de Halloween en la isla.