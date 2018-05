El 'etecso': ¿una criptomoneda en Cuba?

Los cubanos han comenzado a usar el saldo del teléfono celular como una especie de moneda virtual que algunos han comenzado a llamar "el etecso".





Ya sea por temor a una repentina unificación monetaria, la proliferación de billetes falsos o simplemente por la comodidad de realizar transacciones sin efectivo, muchos cubanos han adoptado las transferencias de saldo telefónico como forma de pago.

La práctica, que se extiende cada día más, se verá beneficiada con nuevas medidas anunciadas el jueves en el programa de televisión Mesa Redonda. A partir del próximo 5 de junio los cubanos podrán realizar tres transferencias de saldo diarias entre líneas celulares, en vez de una sola al día. El servicio costará 20 centavos de CUC en lugar de 30 centavos que cobra actualmente la Empresa de Telecomunicaciones de Cuba (Etecsa), única de su tipo en el país.

“Eso está muy bien”, dijo Yosvany, un vendedor clandestino de ropa y calzado en el boulevard de Cienfuegos, quien preferiría que la compañía permitiera hacer un número ilimitado de transferencias. Eso sería una conveniencia que facilitaría su negocio, asegura.





