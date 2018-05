¿La primera dama de Cuba? Prensa oficial no sabe qué hacer con esposa de Miguel Díaz-Canel

¿Quién es esa mujer que en un vestido negro y violeta posa junto a Miguel Díaz-Canel durante su viaje a Venezuela esta semana? Para la prensa cubana, nadie que merezca ser identificado.

Pese a aparecer en todas las imágenes, la prensa estatal cubana decidió inicialmente no identificar a Liz Cuesta Peraza, la esposa del nuevo gobernante en reportes sobre la visita del miércoles, el primer viaje internacional de Díaz-Canel tras ser nombrado presidente en abril.

Pero para muchos lectores, el silencio de la prensa estatal sobre Cuesta no pasó inadvertido.





"La que lo acompaña es su esposa… no una estatua o un búcaro… merece ser reconocida oficialmente", comentó un lector identificado como Rigo en Cubadebate. Tras varios comentarios similares, el medio identificó a Cuesta como "esposa" del gobernante en una de las seis fotos publicadas junto a la historia sobre el viaje oficial de la pareja.

