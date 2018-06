Siete muertos y dos desaparecidos en Cuba por las lluvias. Derrumbes en La Habana

Las fuertes inundaciones causadas por las lluvias asociadas a la tormenta subtropical Alberto dejaron un saldo de siete muertos y dos desaparecidos en Cuba, informó este sábado la Defensa Civil.

“Como consecuencia de las afectaciones producidas por la tormenta subtropical Alberto en el territorio nacional, se reportan dos personas desaparecidas y siete fallecidas”, dijo una nota de la Defensa Civil publicada en medios locales.

Las muertes, todas por ahogamiento, ocurrieron en las centrales provincias de Ciego de Ávila, Sancti Spíritus y Villa Clara, así como en las occidentales Matanzas y Pinar del Río, todas castigadas por fuertes lluvias en la semana que finaliza.

Los fallecidos son siete hombres entre 77 y 26 años, mientras que los desaparecidos, en Villa Clara y Ciego de Ávila, son también dos hombres de 18 y 51 años.

Help us deliver journalism that makes a difference in our community.

Our journalism takes a lot of time, effort, and hard work to produce. If you read and enjoy our journalism, please consider subscribing today.