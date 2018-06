Aumentan a 8 los muertos en Cuba por las lluvias, que dañaron 9,972 hogares

Cuba reportó el miércoles como fallecida a una de las dos personas desaparecidas por las intensas lluvias de la semana pasada en el país, donde suman ya 8 muertos y se registran 9,972 hogares dañados, de ellos 486 derrumbes totales, según se conoció en una reunión encabezada por el gobernante cubano, Miguel Díaz-Canel.

