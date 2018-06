En Cuba habría 120 presos políticos, según comisión disidente

La Comisión Cubana de Derechos Humanos Y Reconciliación Nacional (CCDHRN), una organización disidente pero tolerada en Cuba, difundió el lunes una lista de 120 presos “por razones políticas” en la isla, categoría que las autoridades rechazan. Según la CCDHRN, encabezada por el activista Elizardo Sánchez, el total de “120 prisioneros por motivos políticos, reconocidos hasta el 31 de mayo de 2018”, ha sido identificado “con el máximo rigor”.

De acuerdo al texto, entregado a la AFP, de esa cifra 91 son “opositores o desafectos al régimen”, cinco exmilitares o exfuncionarios y “24 prisioneros que están acusados por emplear o planear utilizar alguna forma de fuerza o violencia para realizar ‘actos contra la seguridad del Estado'”.

