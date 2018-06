Cuba anuncia avances en la investigación de las causas del accidente aéreo

La investigación del trágico accidente aéreo ocurrido el 18 de mayo en La Habana, que dejó 112 muertos, ha registrado avances y los expertos esperan hallar las causas lo antes posible, informaron el martes medios oficiales de la isla.

Las cajas negras del avión fueron trasladadas a EEUU, donde son analizadas en laboratorios de ese país que cuenta con el equipamiento y la tecnología adecuados, explicó la directora de Transporte aéreo del Instituto de Aeronáutica Civil de Cuba (IACC), Mercedes Vázquez, en un informe de la televisión estatal.

Según el reporte televisivo, expertos de la Aeronáutica Civil de la isla indicaron que el análisis de las dos cajas negras en laboratorios de EEUU “avanza” y que el lugar donde ocurrió el desastre aéreo se mantiene preservado.

El Boeing 737-200 arrendado por la aerolínea Cubana a la empresa mexicana Global Air para el vuelo DMJ-972 se estrelló minutos después de despegar de La Habana con 113 personas a bordo en dirección a la ciudad oriental de Holguín.

Help us deliver journalism that makes a difference in our community.

Our journalism takes a lot of time, effort, and hard work to produce. If you read and enjoy our journalism, please consider subscribing today.