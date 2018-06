Tras mortal accidente, Cubana de Aviación reduce los vuelos nacionales

Luego del dramático accidente aéreo del pasado 18 de mayo en el que murieron 112 personas, Cubana de Aviación anunció una reducción de sus vuelos nacionales, sin mencionar las motivaciones de esa decisión, en un país con déficit de transporte.

Una nota oficial de la aerolínea estatal, publicada este miércoles en la prensa local, señala que “fueron cancelados los vuelos con destinos a Camagüey, Moa, Manzanillo, Bayamo y Guantánamo”.

Help us deliver journalism that makes a difference in our community.

Our journalism takes a lot of time, effort, and hard work to produce. If you read and enjoy our journalism, please consider subscribing today.