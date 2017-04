Venezolano que protestó desnudo afirma tener miedo por él y por su familia

El joven Hans Wuerich, que se subió desnudo y con una Biblia en la mano en una tanqueta de la guardia venezolana en protesta por la crisis social y política que se registra en el vecino país, aseguró el miércoles que tiene miedo por él y por su familia.

“Me dolería mucho que le hicieran algo a un ser querido por algo que cometí. Si se meten conmigo me tiene sin cuidado, pero me da temor que sea con otra persona”, afirmó Wuerich en entrevista con Caracol radio.

facebook twitter email Compártalo More Videos 1:15 Policía bolivariana agrede a mujer que grababa con su celular Pause 1:19 Políticos condenan represión en Venezuela 0:08 Manifestante venezolano se enfrenta desnudo a una tanqueta 0:09 Paramilitares de Maduro abren fuego contra transeúnte en San Cristóbal 2:03 La Gozadera con los Pichy Boys por las mañanas 0:39 Mensaje desde Miami: Venezuela es una sola voz de grito por la libertad 0:26 Manifestantes se enfrentan a palos contra una tanqueta en Venezuela 10:09 Escuche el mensaje de este sacerdote venezolano a Nicolás Maduro 1:30 Maduro necesita un salvoconducto para dejar el poder 0:35 Mujer desafía la represión venezolana Share Video Video link: Select Embed code: Select

facebook

facebook twitter

twitter email Manifestante venezolano se enfrenta desnudo a una tanqueta Un joven opositor se desnudó y se subió a una tanqueta de la Policía Nacional Bolivariana, durante las protestas contra el gobierno de Maduro el jueves en Caracas. El suceso tomó por sorpresa a los agentes, que trataron de hacer bajar al manifestante. Fuente: @VVperiodistas Twitter

El venezolano de 27 años, explicó que fue la impotencia y la frustración que está sintiendo, no solo él, sino todo el país, lo que lo llevó a protestar de la manera como lo hizo “porque Venezuela va mal y el mundo entero se da cuenta de eso”.

“La impotencia me llevó a todo esto, me hizo olvidar el peligro de que me mataran, me cogieran preso. No les consulté a mis familiares, ni a mis amigos. En este problema me metí solo y ahora todo el mundo sabe”, dijo.

Agregó que “no sé si pueda verse como extremista radical, pero cada vez que salgo veo miseria, pobreza, mendigos de un lado, de otro, mujeres con niños recién nacidos pidiendo limosna. Todo eso me frustró. No me importó si me mataban, quería hacer sentir ante el mundo la tragedia humanitaria que se vive acá”.

Sobre el por qué llevaba una Biblia como acompañante, Wuerich afirmó que “es más que la Constitución. Soy muy creyente, quería hacerle ver a la guardia que estábamos con Dios y con Él todo se puede”.

Wuerich, graduado de producción audiovisual de la Universidad Santamaría y amante de la música colombiana, afirmó que su protesta fue pensaba y planeada “incluso investigué en internet varios casos y eso lo hice bien pensado, encontré varios ejemplos como inspiración”, comentó.

Finalmente sobre la burla que le hizo el presidente Nicolás Maduro, quien se río de su comportamiento, manifestó que “la burla la utiliza el acomplejado e ignorante para sentirse más sabio (…) Que se siga burlando, que siga haciendo el ridículo que más mete la pata”.