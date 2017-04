Venezuela anuncia que se retirará de la OEA

El régimen de Nicolás Maduro anunció el miércoles que se retirará de la Organización de Estados Americanos (OEA) luego de que la agrupación aprobara la convocatoria de una reunión de cancilleres para tratar la crisis en el país petrolero.

Tras conocer la decisión de la OEA, la canciller Delcy Rodriguez anunció que su país procederá de inmediato “a denunciar la carta” de la agrupación, “e iniciar el procedimiento para el retiro definitivo de Venezuela de esta organización”.

“Sabemos que detrás de este cónclave, que detrás de esta coalición de un grupo de gobiernos, de una facción de gobiernos de esta región, está la mirada puesta sobre la soberanía de nuestra patria. Está la pretensión de intervenir y tutelar a nuestro país”, manifestó Rodríguez.

El trámite de renuncia dura dos años y el país continúa sujeto a los compromisos contraídos ante la organización hasta que culmine.

No obstante, Rodríguez anunció que su embajador no participará en ninguna actividad emprendida desde la agrupación para intervenir en su país.

La canciller realizó el anuncio luego de que el Consejo Permanente de la OEA decidiera convocar la reunión de emergencia para tratar la crisis política de Venezuela, pese a la enérgica protesta del embajador de Caracas.

La convocatoria fue aprobada por una relación de 19 votos a favor, 10 en contra, cuatro abstenciones y un estado miembro ausente.

Votaron a favor: Guyana, Bahamas, Santa Lucía, Argentina, Barbados, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Estados Unidos, Honduras, Guatemala, Jamaica, México, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay.

La organización no anunció de inmediato la fecha en que la se realizará la reunión de cancilleres, pero fuentes de la organización dijeron que ésta sería anunciada próximamente.

La canciller argentina Susana Malcorra, al describir la necesidad de los países del hemisferio de salir en ayuda de Venezuela a encontrar soluciones, dijo que el país petrolero ha ingresado en una espiral de violencia.

“Los muertos se han ido apilando en las calles de Venezuela, ya ni siquiera sabemos cuál es el número exacto. Más allá del lugar en el espectro político que se encuentren, [los decesos] son la prueba fehaciente del fracaso de la instituciones democráticas a través de todos sus actores para encausar y dar respuesta al pueblo venezolano”, dijo la canciller.

Una mujer que grababa a la policía en la plaza Altamira, en Caracas, fue agredida por agentes que intentaron quitarle el teléfono. El momento quedó captado en un video que está circulando en las redes sociales. Se desconoce qué le sucedió a la víctima.

La moción de convocar el encuentro fue aprobada, pese a los esfuerzos de los embajadores de Venezuela, Nicaragua y Bolivia de bloquear la iniciativa argumentando que la OEA estaba siendo influenciada por Washington y por el secretario general de la organización, Luis Almagro, para “atropellar” los derechos del país sudamericano.

Poco antes de la votación, el embajador de Venezuela ante la OEA, Samuel Moncada, responsabilizó de la actual violencia en las calles de Venezuela a las acciones “injerencistas” emprendidas desde la OEA.

“Esta reunión, alentando la violencia, violando el derecho, imponiendo la maquinaria de la Secretaría sobre el resto del funcionamiento, y sobre todo coercionando a muchos países, pasará como una sesión de las más oscuras en la historia de esta organización”, manifestó Moncada.

Un vehículo blindado de la Guardia Nacional Bolivariana se enfrenta a los opositores al presidente Nicolás Maduro en una marcha de la oposición en el centro de Caracas, Venezuela, el miércoles 26 de abril de 2017. Fernando Llano AP

“Es un acto hostil contra Venezuela y para nada ayuda, no reconoceremos lo que ocurra aquí […] El grupo de Estados proponentes no han entendido que una ayuda forzada no es ayuda, es imposición, y a Venezuela nada se impone. Esa imposición destruye la buena fe que es propia de las relaciones entre los Estados miembros”, sostuvo Moncada.

La sesión en la OEA fue realizada cuando subían a 28 el número de fallecidos por la feroz represión chavista de las manifestaciones de protesta emprendidas contra Maduro.

El alcalde del municipio caraqueño de Chacao, Ramón Muchacho, horas antes había anunciado a través de su cuenta de Twitter que un manifestante de 20 años había ingresado “sin signos vitales” a un centro médico de la zona, mientras que previamente la fiscalía había informado que un hombre de 22 años había muerto en la noche del martes tras haber sido baleado el lunes durante protesta en Valencia.

Luis Almagro, secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), conversa con Andrés Oppenheimer de el Nuevo Herald el miércoles 19 de abril de 2017, en Miami.

“Resultó herido por varios disparos” e inmediatamente fue trasladado a un centro asistencial, en el que “perdió la vida”, indicó un boletín, que no especificó si las armas de fuego fueron accionadas por policías, militares o civiles.

Según un balance presentado el martes por la fiscal general, Luisa Ortega Díaz, más de 400 personas han sido heridas y más de un millar detenidas en disturbios y saqueos que se han producido en medio de la crispación política.

La oposición venezolana ha llamado a decenas de protestas desde el pasado 1º de abril para pedir la destitución de siete magistrados del Supremo a quienes acusan de haber dado un “golpe de Estado” al asumir las competencias el Parlamento en una de sus sentencias.