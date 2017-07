Masivo pronunciamiento contra la Constituyente de Maduro

“Estoy aquí porque anoche no cené. Yo solo almuerzo, mijo, el dinero no alcanza. Y soy chavista, soy barrendero en la Marina y no me importa que me boten. Maduro se tiene que ir”, dijo Inocente Vivas, de 63 años.

Unlimited Digital Access for just $1.99.

Sign up now for full access to our website, the digital newspaper, apps and more!.