Nuevo grupo opositor venezolano pide a Trump más sanciones contra Maduro

El alcalde de Caracas Antonio Ledezma y la ex diputada María Corina Machado, junto al ex embajador Diego Arria (no está en la foto), de la alianza opositora Soy Venezuela, pidieron al presidente Donald Trump que aplique más sanciones contra el gobierno de Nicolás Maduro. En la foto, Ledezma y Machado dan una conferencia de prensa en febrero de 2015. MIGUEL GUTIERREZ EFE