Renuncia embajador de Venezuela ante la ONU, alega que Maduro le ordenó dimitir

El embajador de Venezuela ante las Naciones Unidas, Rafael Ramírez, anunció este martes que renunció a su cargo por órdenes del presidente Nicolás Maduro y aseguró que fue “removido” por sus opiniones sobre la industria petrolera y el sector económico de su país.

Ramírez, quien fue ministro del Petróleo y presidente de la estatal petrolera PDVSA, reveló los motivos de su dimisión como embajador en una carta dirigida al canciller Jorge Arreaza, fechada en Nueva York el 4 de diciembre de 2017 y que divulgó en su cuenta de Twitter:

“Debo informar que ayer, 4 de Diciembre de 2017, he renunciado, a solicitud del Presidente de la República, a mi cargo como Embajador Representante Permanente de Venezuela ante la ONU. Se me ha removido por mis opiniones, me mantendré, pase lo que pase, leal al Comandante (Hugo) Chávez!”, escribió el funcionario en el tuit en el que publicó la misiva.

El funcionario será sustituido en el cargo por el ex canciller Samuel Moncada, quien estuvo estuvo al frente de la Cancillería venezolana antes de asumir Arreaza y fue viceministro de Relaciones Exteriores para América del Norte.

Arreaza dijo en su Twitter: “el mejor de los éxitos al hermano Profesor Samuel Moncada al asumir nuestro principal frente multilateral en la ONU. Cuenta con todo nuestro apoyo. Convencidos de su compromiso, honestidad y patriotismo, sabemos que: ¡Siempre Venceremos!”.

El mejor de los éxitos al hermano Profesor Samuel Moncada al asumir nuestro principal frente multilateral en la ONU. Cuenta con todo nuestro apoyo. Convencidos de su compromiso, honestidad y patriotismo, sabemos que: ¡Siempre Venceremos! pic.twitter.com/DORc8QDeJD — Jorge Arreaza M (@jaarreaza) December 5, 2017

Ramírez en la carta de renuncia expresa a Arreaza que “esta decisión responde a los acuerdos alcanzados en nuestra conversación, una vez recibida la instrucción del Presidente de la República de separarme del cargo para que cese (...) de representar a nuestro país ante” la ONU..

El funcionario, considerado el más poderoso de la industria petrolera venezolana durante el gobierno de Chávez, hace un recuento de todos los cargos que ejerció entre 1999 y el 2013, y en el régimen de Nicolás Maduro, al tiempo que detalla lo que dice son sus metas logradas, como su participación “activa” en “derrotar el sabotaje petrolero” y enfrentar la “desestabilización política y económica que sufrimos al inicio de la revolución bolivariana”.

Debo informar que ayer, 4 de Diciembre de 2017, he renunciado, a solicitud del Presidente de la República, a mi cargo como Embajador Representante Permanente de Venezuela ante la ONU. Se me ha removido por mis opiniones, me mantendré, pase lo que pase, leal al Comandante Chávez! pic.twitter.com/tIfsamCHgz — Rafael Ramirez (@RRamirezVE) December 5, 2017

El llamado “zar petrolero” lamentó que a pesar de su amplia experiencia en el sector petrolero sus opiniones no tuvieron la acogida que esperaba: “He querido compartir las actuaciones de la dirección de la industria petrolera y del sector económico durante el gobierno del Comandante Chávez. No con el de ánimo de escudarme en su nombre, sino para compartir una experiencia que a todas luces fue exitosa y que le brindó al país más de una década de estabilidad, crecimiento y desarrollo.

“Todo el país reconoce los aportes que nuestro hizo sector todos esos años ...., no reconocerlo y atacarlo es solo producto de un cálculo político, egoísta y mezquino”, manifestó Ramírez.

Reveló también que debido a las “limitaciones” a las que fue sometido se vio en la obligación de expresar sus opiniones en público y continuará insistiendo ante el gobierno en la “necesidad de una profunda revisión y en retomar el sendero exitoso trazado por Chávez”.

Ramírez dijo que posiblemente arreciarán los vilipendios por expresar su posición y fijar una de alerta en “defensa de la revolución y el país, como ya han hecho algunas voces ofensivas y arteras. Es la nueva forma de hacer política, con ‘p’ minúscula que se ha impuesto (...) No voy a permitir que me ofendan”.

La renuncia del funcionario se divulgó el mismo día en que el fiscal general Tarek William Saab informó en una conferencia de prensa en Caracas sobre la detención de seis ex ejecutivos de PDVSA por presunta corrupción en un caso relacionado con el alquiler de un buque que sería empleado para explorar 18 yacimientos de gas, pero que durante siete años solo exploró cuatro pozos y estuvo ociosos 60 por ciento del tiempo del contrato.

La semana pasada, las autoridades anunciaron la detención de los ex ministros del Petróleo y ex presidentes de PDVSA, Eulogio Del Pino y Nelson Martínez, por presunta malversación de fondos públicos, asociación para delinquir y legitimación de capitales.

Del Pino dijo en un video divulgado en Twitter la semana pasada que “este ataque contra la industria, este ataque contra Petróleos de Venezuela es injustificado totalmente”.