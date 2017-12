Policía Óscar Pérez insta a venezolanos a rebelarse contra el régimen de Maduro en un nuevo video

Óscar Pérez, el policía venezolano buscado por el régimen de Nicolás Maduro tras atacar las sedes del Tribunal Supremo y el ministerio del Interior desde un helicóptero, reapareció el miércoles en un nuevo video en el que insta a la población y a los organismos de seguridad a unirse a la lucha por la libertad.

En un video de corta duración distribuido a través de las redes sociales, Pérez y un pequeño grupo de militares, policías y representantes del movimiento denominado “La Resistencia”, instaron a la población a salir a las calles para activar los artículos 333 y 350 de la Constitución venezolana que invoca a la población a declararse en rebelión si el gobierno rompe el hilo constitucional para convertirse en una dictadura.

“Salgamos a partir de este momento a las calles a buscar nuestra libertad”, dijo Pérez en el video. “A las Fuerzas de Seguridad del Estado, les hacemos un recordatorio. Si suprimen al pueblo venezolano en legítima protesta nosotros también estaremos allí para defender a Venezuela”.

Este es un “mensaje para la Fuerza Armada Nacional especialmente a mi querida guardia Nacional: compañeros, muchos de nosotros hemos manifestado descontento con el régimen de gobierno. Les exhorto, pues dejar el temor y salir en defensa de nuestros seres queridos”, dijo uno de los acompañantes.

“Nuestras armas no fueron otorgadas para la extorsión, no fueron otorgadas para la corrupción, no fueron otorgadas para mantener a una pequeña cúpula de delincuentes en el poder y mucho menos para acabar con el futuro de nuestro país”, añadió.

Asimismo, pidieron evitar un “derramamiento de sangre entre nosotros mismos, nuestros conocimientos fueron adquiridos para la defensa”.

El video, grabado en clandestinidad, fue emitido pocos días después que Pérez con un grupo comando asaltara un cuartel de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) en San Pedro de Los Altos, a las afueras de Caracas, de donde se llevaron varios fusiles y pistolas.

Maduro posteriormente apareció ante las cámaras de televisión acusando a Pérez de formar parte de una conspiración internacional para derrocarlo orquestada desde Miami.

La exhortación de Pérez se produce luego de que el domingo militares para imponer el orden tomaron algunas vías de Ciudad Bolívar, en el oriente de Venezuela tras los violentos saqueos que sufrieron al menos ocho comercios de alimentos, licores y materiales de construcción.

Unas 26 personas fueron detenidas, según informó la Guardia Nacional.

En la isla Margarita y en el estado Sucre, los ciudadanos protestaron el martes por la falta de alimentos, según medios locales.

Pérez apareció por primera vez ante la opinión pública el 27 de junio, cuando sobrevolando en un helicóptero de la policía científica junto con otros individuos, lanzaron cuatro granadas contra el edificio del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y dispararon contra el ministerio de Interior.

La operación fue emprendida en medio de una oleada de protestas contra Maduro, quien lanzó una feroz represión que dejó unos 125 muertos entre abril y julio de este año.

En el video de este miércoles, Pérez y su equipo instaron a las fuerzas de seguridad a colocarse al lado de la población venezolana, en lo que describieron como una gesta libertaria.