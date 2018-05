Presos políticos mantienen tomada cárcel venezolana El Helicoide

Una protesta protagonizada por presos políticos venezolanos y un estadounidense que el miércoles tomaron la tenebrosa cárcel venezolana El Helicoide, en Caracas, continuaba este jueves.

Los prisioneros exigen la liberación de todas las personas encarceladas por disentir contra el régimen de Nicolás Maduro.

Alfredo Romero, director presidente del Foro Penal, organización no gubernamental de derechos humanos, informó en una conferencia de prensa que la situación de protesta se mantiene dentro de la cárcel, pero que hasta el momento las autoridades no han suministrado información oficial sobre lo que sucede.

“Hay una protesta, pero si me preguntan cuál es la situación actual de las personas allá adentro, no la sabemos”, dijo.

Gonzalo Himiob, director vicepresidente de esa organización, afirmó que hay 54 presos políticos en esa prisión, de los que al menos cinco tienen boleta de excarcelación y las autoridades no han procedido a liberar a esas personas.

“Dos niñas menores de edad están recluidas en El Helicoide, una de ellas Belsayda Martínez, de 17 años, quien tiene libertad bajo fianza. Pagó la fianza hace cuatro meses y no la han liberado”, denunció el activista.

Entre los detenidos en esa cárcel se encuentra el estadounidense Joshua Holt, quien ha clamado por su libertad en las últimas horas mediante un video divulgado en las redes sociales.

"Quiero demostrarles que no he sido secuestrado por nadie que no sea el gobierno de Venezuela. Le pedimos a la gente y al gobierno de Estados Unidos que nos ayude. Mis amigos Daniel, Gabriel y Lorent llevan cuatro años secuestrados. Mi esposa y yo llevamos dos años", dijo Holt.

El estadounidense aparece en un video con varios opositores venezolanos detenidos, entre ellos Daniel Ceballos, del partido Voluntad Popular.

En otro video, Holt dice “Buenos días, hoy es 17 de mayo, seis de la mañana. Todos están bien aquí, yo estoy bien. Solo quiero pedirle una vez más a mi gobierno, a mi gente, a mis senadores, que por favor no me dejen solo aquí. Quiero que mi familia sepa que estoy bien y que nadie me está haciendo daño”.

El régimen de Maduro acusa a Holt de supuestos planes para desestabilizar al gobierno venezolano y de posesión de armas de guerra.

La embajada de Estados Unidos en Caracas aseveró que Holt y otros ciudadanos de este país “están en peligro” y enfatizó que “el gobierno de Venezuela es directamente responsable por su seguridad y le haremos responsables si algo les sucede”.

Varios opositores encarcelados en ese centro de detención operado por el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) divulgaron en la madrugada de este jueves videos en los que se les observa amotinados y gritando “libertad”.

Lorent Saleh, activista de derechos humanos y preso político, dijo en su cuenta de Instagram que exigen la liberación de todos los pesos políticos de Venezuela.

“Ningún venezolano debe estar preso por su pensamiento y mucho menos venezolanos que ya tienen una boleta de liberación emitida por un tribunal. La dictadura arbitrariamente los mantiene secuestrados”, expresó.

También dijo que los amotinados exigen que se garantice el debido proceso a los detenidos, traslados de los presos comunes, y libertad a todos los 265 prisioneros en El Helicoide, entre políticos y comunes que según Saleh están “todos secuestrados y con problemas de salud”.

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) hizo un llamado al régimen chavista mediante su cuenta en Twitter para que le dé “un trato humano a TODOS los presos y urgimos una investigación sobre el uso de tortura y malos tratos".

"Todos los prisioneros políticos deben ser liberados“, dice el comunicado.