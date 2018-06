'No tengo cómo mantenerla': madre venezolana abandona a su bebé en la frontera con Colombia

El llanto desconsolado de la bebé, arropada en una cobija en la vía pública, advirtió a los transeúntes de la presencia de la criatura.

Presuntamente había sido abandonada en Cúcuta por su madre, que explicó en una nota adjunta a la bebé: "Soy venezolana y no tengo cómo mantenerla. Tiene 4 días de nacida y se llama Ángela. Att. Catalina", según recogen varios medios locales.

