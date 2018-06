Rubio le advierte a Maduro que lo piense dos veces antes de arrestar a María Corina Machado

El Senador por Florida Marco Rubio advirtió al gobernante venezolano Nicolás Maduro que arrestar a María Corina Machado le acarrearía graves consecuencias en medio de los esfuerzos de su régimen por vincular a la dirigente opositora con un supuesto complot militar.

“.@MariaCorinaYA esta con el pueblo de #Venezuela en su lucha por la libertad. Maduro y sus secuaces deberían pensarlo dos veces antes de amenazar su vida”, escribio Rubio en la noche del jueves a traves de su cuenta de Twitter.

“EE. UU. y la comunidad internacional deben tomar nota y harán cumplir severas sanciones si su vida está en peligro”, agregó Rubio, una de las voces más influyentes en Washington sobre la política de Venezuela.

El senador emitió el mensaje poco después que el Secretario General de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, expresara su preocupación por los presuntos planes de Maduro de arrestar a Machado, dirigente conocida por su inflexible oposición al régimen.

Help us deliver journalism that makes a difference in our community.

Our journalism takes a lot of time, effort, and hard work to produce. If you read and enjoy our journalism, please consider subscribing today.