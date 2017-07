Revelan detalles sobre acuerdo entre facciones palestinas

ARCHIVO - En esta foto del 3 de enero del 2011, el entonces líder de Fatah Mohammed Dahlan habla en una entrevista con The Associated Press en su oficina en Ramalah, Cisjordania. Dahlan, que negoció tras bambalinas un acuerdo para compartir el poder en Gaza con su ex oponente Hamas, discutió los detalles por primera vez en una entrevista el sábado, 22 de julio del 2017, en la que dijo que espera que el acuerdo lleve a una pronta apertura de la frontera del bloqueado territorio con Egipto y un alivio de sus apagones. Majdi Mohammed AP Foto