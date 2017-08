Misiles norcoreanos protagonizan aniversario de Hiroshima

En esta imagen del sábado 5 de agosto de 2017, Kim Ji Nho, un coreano étnico a favor de Pyongyang, que nació en Hiroshima, muestra su fotografía familiar tomada en 1963, donde él aparece tercero de derecha a izquierda en la fila superior, junto a su madre, durante una entrevista con The Associated Press en Hiroshima, Japón. Kim, de 71 años, es un "hibakusha", sobreviviente de la bomba atómica, que quedó expuesto a la radiación cuando su madre estaba embarazada de él y visitió las ruinas de la ciudad para buscar a una hija que desapareció en el estallido. "Nosotros los hibakusha y nuestros grupos comparten un objetivo claro, que es la abolición de las armas nucleares en el mundo", dijo Kim."Las armas nucleares no deberían usarse nunca". Mari Yamaguchi AP Foto