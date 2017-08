Segundo ataque en Barcelona deja 6 heridos, 4 presuntos terroristas muertos

La policía española anunció este viernes que abatió a “cuatro presuntos terroristas” e hirió a otro en una turística localidad española al sur de Barcelona, donde en la tarde una furgoneta había arrollado a un centenar de personas en la popular avenida Las Ramblas.

“Cuatro presuntos terroristas abatidos y uno más herido” en un “posible atentado terrorista” en Cambrils, una localidad de costa a 120 kilómetros de Barcelona, informó la policía regional de Cataluña, al noroeste de España.

La policía informó que los cuatro presuntos miembros de la célula habrían embestido con el vehículo a varias personas en el centro de Cambrils, que han quedado heridas.

Después del atentado, la policía interceptó a los terroristas y abatió a tiros a cuatro de ellos, mientras un quinto quedó herido de gravedad.

Según fuentes policiales, los terroristas llevaban explosivos adosados al cuerpo.

El suceso provocó pánico entre las personas que todavía se encontraban en la vía pública en esa turística de la Costa Dorada, que empezaron a correr y se refugiaron en bares o establecimientos que se encontraban abiertos.

Entre los seis civiles heridos, dos están graves, mientras que el agente herido está en estado leve, añadió la policía. Por su parte, el servicio de emergencias reportó un herido en estado crítico.

facebook twitter email Compártalo More Videos 3:44 Reportero de Univision agredido por el régimen en Venezuela narra aterradora experiencia Pause 3:01 El juego "trancado" de la oposición venezolana: ¿Participar o no en las elecciones regionales? 0:46 Momento tras el atentado de Barcelona captado en cámara 0:15 Camioneta atropella a varias personas en Barcelona 0:25 Ataque terrorista deja estela de muerte en Barcelona 0:38 Imágenes de terror tras atentado en Barcelona 0:17 Arrestan a uno de los sospechosos de atentado en Barcelona 0:57 Piden a Trump que apruebe un TPS para venezolanos 1:03 Pequeños negocios de la Pequeña Habana en peligro de desaparecer 0:51 Romeo Santos promueve su disco con un concierto exclusivo en Miami Share Video Video link: Select Embed code: Select

facebook

facebook twitter

twitter email Momento tras el atentado de Barcelona captado en cámara Un video de los bomberos muestra los momentos que siguieron al ataque terrorista en Barcelona el 17 de goasto de 2017. Tercera Coquimbo‏ @terceracoquimbo

“Los presuntos terroristas circulaban en un Audi A3 y presumiblemente arrollaron a diversas personas, hasta que chocaron con una patrulla de Mossos d'Esquadra (la policía regional de Cataluña) y se inició el tiroteo”, afirmó el portavoz del gobierno catalán.

El suceso se produjo en la zona marítima de la población.

“De repente se escucharon tiros, +pam, pam, pam+, y gritos y más gritos. Me he tirado a la playa sin moverme. No piensas, solo piensas en irte”, dijo a la AFP Joan Marc Serra Salinas, un camarero de 21 años que estaba cerca del lugar de los hechos.

“Estábamos en la zona portuaria, había un restaurante con una orquesta. Un vehículo embistió un coche de policía y después volcó”, dijo un francés de 49 años sin querer desvelar su nombre.

facebook twitter email Compártalo More Videos 3:44 Reportero de Univision agredido por el régimen en Venezuela narra aterradora experiencia Pause 3:01 El juego "trancado" de la oposición venezolana: ¿Participar o no en las elecciones regionales? 0:46 Momento tras el atentado de Barcelona captado en cámara 0:15 Camioneta atropella a varias personas en Barcelona 0:25 Ataque terrorista deja estela de muerte en Barcelona 0:38 Imágenes de terror tras atentado en Barcelona 0:17 Arrestan a uno de los sospechosos de atentado en Barcelona 0:57 Piden a Trump que apruebe un TPS para venezolanos 1:03 Pequeños negocios de la Pequeña Habana en peligro de desaparecer 0:51 Romeo Santos promueve su disco con un concierto exclusivo en Miami Share Video Video link: Select Embed code: Select

facebook

facebook twitter

twitter email Arrestan a uno de los sospechosos de atentado en Barcelona La policía española arrestó a Driss Oukabir, uno de los sospechosos del ataque en la rambla de Barcelona Via Instagram

Este incidente se produjo horas después de que otro ataque causara 13 muertos y cerca de un centenar de heridos al arrollar con una furgoneta a las personas que paseaban en ese momento por la concurrida Rambla barcelonesa.

Las autoridades desplegaron un amplio dispositivo en las calles de Cambrils y cerraron al tráfico muchas de las vías próximas al lugar de los hechos.

Hacia las tres de la madrugada (hora de España) las autoridades dieron por controlada la situación, aunque mantienen el dispositivo policial activo y siguen recomendado precaución a los vecinos.

facebook twitter email Compártalo More Videos 3:44 Reportero de Univision agredido por el régimen en Venezuela narra aterradora experiencia Pause 3:01 El juego "trancado" de la oposición venezolana: ¿Participar o no en las elecciones regionales? 0:46 Momento tras el atentado de Barcelona captado en cámara 0:15 Camioneta atropella a varias personas en Barcelona 0:25 Ataque terrorista deja estela de muerte en Barcelona 0:38 Imágenes de terror tras atentado en Barcelona 0:17 Arrestan a uno de los sospechosos de atentado en Barcelona 0:57 Piden a Trump que apruebe un TPS para venezolanos 1:03 Pequeños negocios de la Pequeña Habana en peligro de desaparecer 0:51 Romeo Santos promueve su disco con un concierto exclusivo en Miami Share Video Video link: Select Embed code: Select

facebook

facebook twitter

twitter email Imágenes de terror tras atentado en Barcelona Un video tomado con un teléfono celular desde un edificio, muestra las imágenes tras el atentado terrorista en Las Ramblas de Barcelona, que dejó un saldo de al menos 13 muertos. Vía Instagram

Las autoridades investigan la posible relación entre el atentado de Barcelona y el que han cometido los terroristas abatidos en Cambrils.

A través de las redes sociales, la policía ha pedido a los vecinos de Cambrils que no salgan a la calle y no se pongan en peligro.

Esta noticia será actualizada