Venden ganado abandonado por rohingya a otros desplazados

En esta imagen, tomada el 7 de septiembre de 2017, vacas de aldeas rohingya abandonadas caminan por la playa en Alel Than Kyaw, en el sur de Maungdaw, en el estado birmano de Rakhine. Miles de vacas y cabras pastaban en campos abandonados y vagaban por aldeas rohingya calcinadas tras una operación militar que provocó la huida de casi medio millón de personas de la perseguida minoría musulmana a Bangladesh, al otro lado de la frontera. Ahora, según contaron más de media docena de testigos a The Associated Press, soldados y policías están beneficiándose de la catástrofe humanitaria. AP Foto)