Los insectos se vuelven comida gourmet en Tailandia

En esta imagen del martes 12 de septiembre de 2017, se ve un spaghetti con gusano de seda y grillos en el restaurante Insects in the Backyard de Bangkok, Tailandia. Comer insectos no es nada nuevo en Tailandia, en donde los vendedores ambulantes empujan sus carros con grillos fritos y gusanos de seda a la mantequilla para alimentar desde hace tiempo a locales e intrépidos turistas por igual. Sakchai Lalit AP Foto