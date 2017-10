Discurso de Trump provoca guerra de palabras con Irán

Un vecino de Teherán llamado Hamed Ghassemi habla con The Associated Press sobre su reacción al discurso del presidente estadounidense Donald Trump del 13 de octubre de 2017, en el cual se negó a certificar el acuerdo nuclear con la República Islámica. "Irán no ha violado el acuerdo nuclear y, que sepamos, siempre ha cumplido sus promesas, pero son siempre ellos Estados Unidos) los que violan sus promesas y tienen otras opciones sobre la mesa", dijo Hamed Ghassemi.