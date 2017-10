Mueren dos líderes extremistas en tiroteo en Filipinas

ARCHIVO - Esta imagen de archivo tomada de un video sin fecha que las fuerzas armadas filipinas le mostraron a The Associated Press muestra al presunto líder de la rama del grupo Estado Islámico en el sureste de Asia, Isnilon Hapilon, derecha, en una reunión de extremistas en un sitio no revelado. Funcionarios filipinos de seguridad le dijeron a la AP que Hapilon y Omarkhayam Maute, otro líder extremista, fueron muertos en un tiroteo y sus cadáveres fueron encontrados el lunes 16 de octubre de 2017 en la ciudad de Marawi. Fuerzas armadas de las Filipinas vía AP, archivo)