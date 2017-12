AP: Las violaciones a rohinyas son generalizadas y metódicas

En esta imagen, tomada el 22 de noviembre de 2017, F, 22, quien dijo que fue violada por miembros de las fuerzas armadas de Myanmar en junio y en septiembre, llora durante una entrevista con The Associated Press en su tienda en el campo de refugiados de Kutupalong, en Bangladesh. La violación de mujeres rohinya por parte de las fuerzas de seguridad de Myanmar fueron generalizadas y metódicas, según halló una investigación de The Associated Press. Wong Maye-E AP Foto