Rescatan a jóvenes con un dron en Australia

En esta imagen del jueves 18 de enero de 2018 tomada de un video proporcionado por la compañía de drones Westpac Little Ripper, un dispositivo amarillo de flotación arrojado desde una aeronave no tripulada yace entre dos adolescentes atrapados en una corriente en el mar agitado frente a la costa de Australia. Westpac Little Ripper vía AP)