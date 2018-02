Primicia AP: Experto del Vaticano verá a víctima chilena

Juan Carlos Cruz lee su tablet durante una entrevista con The Associated Press in Filadelfia, 4 de febrero de 2017. El experto del Vaticano para delitos sexuales cambió de planes y volará a Nueva York para entrevistar en persona a Cruz, una víctima chilena de abusos sexuales de sacerdotes, cuyos ruegos de hablar con el papa Francisco habían sido ignorados, dijo Cruz a The Associated Press el miércoles 7 de febrero de 20118. Yvonne Lee AP Foto