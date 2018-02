"No importa ser viejo o gordo": polémica sobre turismo sexual en Filipinas

Fotografía facilitada por Patrick on the Beach. "No importa si usted es viejo o gordo", "las filipinas son inseguras" y "adoran a los blancos". Estos reclamos para atraer visitantes han encendido la polémica en Filipinas, donde el omnipresente turismo sexual es cada vez menos tabú e incluso objeto de bromas del presidente, Rodrigo Duterte. EFE