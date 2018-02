¡Hallazgo de proporciones bíblicas! Reliquia en Jerusalén confirmaría la existencia del profeta Isaías

Una serie de excavaciones en Jerusalén han sacado a la luz lo que parece ser la primera evidencia, fuera de los textos religiosos, de la verdadera existencia de Isaías, uno de los más grandes profetas de todos los tiempos, a quien se le atribuye el anuncio de la venida del Mesías.

Arqueólogos de la Universidad Hebrea de Jerusalén han descubierto, al pie de la ladera sur del Monte del Templo, una minúscula esfera de arcilla, o impresión de sello, que llevaría inscrito el nombre del profeta judío.

No se pierda ninguna historia local. Inscribase para obtener acceso digital ilimitado a nuestro sitio web, aplicaciones moviles y el periodico digital. Suscribase ahora

Al reconstruir unas letras en hebreo arcaico, la impresión estampada en la bula lleva inscrito el nombre Yesha’yah (Isaías), seguido por las letras NVY, las consonantes que conforman la palabra naví, que significa profeta.

Con menos de un centímetro de diámetro, la extraordinaria pieza data de hace 2,700 años. Fue encontrada por la arqueóloga Eilat Mazar, quien dio a conocer el hallazgo esta semana en la Revista de Arqueología Bíblica. “¿Es esta la firma del profeta Isaías?”, tituló su artículo académico.

“Como la bula está ligeramente dañada al final de la palabra nvy, no se sabe con certeza si originalmente terminaba con la letra hebrea alef, escribiendo la palabra hebrea para ‘profeta’ y no quedaría duda de que aquel era el sello usado como la firma del profeta Isaías”, señaló Mazar en un comunicado citado por The Times of Israel.

Según la tradición religiosa, el profeta Isaías vivió a finales del siglo VIII y principios del siglo VII a.C. La esfera, que no está completa, estaba enterrada afuera del muro de la panadería real del rey Ezequías del reino de Judea, una estructura integrada a la fortaleza de la ciudad en funcionamiento hasta la destrucción de Jerusalén por los babilonios en el año 586 a.C.

Dada la relación simbiótica entre Isaías y Ezequías descrita en el relato bíblico, “no debería ser una sorpresa que [el sello] fue descubierto cerca de uno que lleva el nombre del rey Ezequías”, escribió la académica. Dice el Antiguo Testamento que Isaías fue el consejero espiritual del monarca. Su colaboración fue esencial para resistir el asedio de los asirios.

La segunda pieza con la inscripción “Ezequías, rey de Judea”, fue desenterrada en el 2015. Los sellos se suman a otros hallazgos similares de excavaciones previas que dan evidencia de la narrativa de la Ciudad de David como la capital del reino hebreo.

Pero la propia Mazar ha advertido que la ausencia del alef deja abierta la posibilidad de que la inscripción fuera solo un nombre personal. No obstante, el descubrimiento es “único y fantástico”, escribió.