Héroe en París: inmigrante sin papeles escala cuatro pisos para salvar a niño de caer al vacío

Un joven malí sin papeles era aclamado como un “héroe” en Francia este domingo, después de que un video visto por millones de personas en las redes sociales mostró cómo escaló en pocos segundos cuatro plantas de un edificio para salvar a un niño que estaba colgando al vacío.

Mamoudou Gassama, de 22 años, escaló sin pensarlo un edificio tras ver al niño en peligro, unos hechos que se produjeron a las 20H00 hora local del sábado (18H00 GMT) en el norte de París.

El lunes el joven será recibido en el palacio del Elíseo por el presidente francés, Emmanuel Macron, indicó en la noche del domingo el entorno del jefe de Estado.

El video muestra a Gassama escalando un edificio con las manos desnudas, logrando subir hábilmente de balcón en balcón mientras un hombre trataba de sostener al niño desde una terraza vecina.

