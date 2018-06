Kim Jong Un abraza la diplomacia en tan sólo unos meses

El líder norcoreano Kim Jong Un ha cambiado las amenazas de guerra nuclear por la llamada cortesía diplomática, convirtiéndose en pocos meses en un estratega de las relaciones internacionales, con la inesperada ayuda de Donald Trump.

El giro radical del 1 de enero (cuando anunció la participación de Pyongyang en los Juegos Olímpicos en Corea del Sur) ha sorprendido a propios y extraños, pero su impacto se debe sobre todo a la espontaneidad e imprevisibilidad del presidente estadounidense, explican los expertos.

Después de años de tensión por las pruebas de misiles y ensayos nucleares de Pyongyang, que dejan al territorio continental estadounidense al alcance de las ojivas norcoreanas, Kim Jong Un anunció que el largo camino hacia la bomba atómica había concluido. Fue por partes.

