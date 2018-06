Kim Jong-un: La sorprendente transformación del joven dictador norcoreano

Tras heredar el poder absoluto de la hermética Corea del Norte con menos de 30 años, Kim Jong-un ha pasado en poco tiempo de ser un paria de la comunidad internacional a convertirse en un hábil estratega capaz de negociar cara a cara con EEUU.

Hijo y nieto de implacables tiranos, el tercer miembro de la mediática dinastía llegó al poder en diciembre de 2011, pero ha sido en este año cuando ha conseguido darle la vuelta a su imagen de dictador voluble que atemoriza al mundo con lanzamientos de misiles y pruebas nucleares.

