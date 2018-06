Trump dice que hay “entusiasmo en el aire’’ en Singapur ante su cumbre con Kim

El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo el domingo que había “entusiasmo en el aire” en Singapur ante la histórica cumbre que mantendrá este martes con el líder norcoreano, Kim Jong-un.

“Genial estar en Singapur, ¡hay entusiasmo en el aire!”, escribió Trump en su cuenta de Twitter.

El mandatario aterrizó la noche del domingo en Singapur y tiene previsto reunirse hacia el mediodía con el primer ministro de ese país, Lee Hsien Loong, en el palacio presidencial de Istana.

Trump tendrá además un almuerzo de trabajo con Lee y representantes de ambos Gobiernos, y por la tarde saludará al personal de la embajada estadounidense en Singapur.

