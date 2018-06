Trump y Kim: de los insultos subidos de tono a la cumbre del siglo

“Pequeño hombre cohete” o “viejo chocho” son sólo algunos de los insultos que el presidente estadounidense, Donald Trump, y el líder norcoreano, Kim Jong-un, se intercambiaron en el último año antes de anunciar su histórica cumbre para el próximo 12 de junio.

