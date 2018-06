Guardia forestal indio escapa por poco al estrangulamiento al posar con una pitón

Un guardia forestal indio escapó por muy poco a ser estrangulado cuando posaba para ser fotografiado con una serpiente pitón sobre sus hombros.

Sanjay Dutta había sido llamado por aldeanos de Bengala Occidental, en India, después de que una pitón de 40 kg engullera a una cabra viva. Una vez llegado al lugar, en lugar de meter a la pitón en un saco como medida de seguridad, el guardia forestal la apoyó sobre sus hombros por detrás del cuello y posó para las fotografías que le hacían con sus teléfonos móviles los sorprendidos aldeanos.

