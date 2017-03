Cientos de estudiantes de Miami se prueban trajes para 'prom' con especial ayuda (en inglés y español)

Cerca de 200 alumnos con altos niveles académicos de diferentes escuelas del condado Miami-Dade participaron en la iniciativa social del programa de televisión Say Yes to the Dress que les da el vestuario completo y gratuito para asistir a sus fiestas de graduación, mejor conocidas como prom.