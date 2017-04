Miami se une a protesta mundial en contra del régimen de Venezuela

Ondeando banderas y vistiendo la gorra con los colores patrios, cientos de venezolanos en Miami se sumaron a la protesta mundial en al menos 50 países en contra del gobierno de Venezuela, y expresar su solidaridad con las protestas que exigen un cambio político en ese país.

Entre gritos de “Libertad Para Venezuela”, los miembros de la comunidad venezolana se reunieron este sábado en el Parque Central de Doral, en donde varios oradores expresaron su compromiso a seguir apoyando las manifestaciones antigubernamentales, ya que gran parte de los venezolanos en el extranjero han pagado el precio de la crisis política y económica del país.

twitter email Mensaje desde Miami: Venezuela es una sola voz de grito por la libertad Cientos de personas de la comunidad venezolana se reunieron en el Parque Central de Doral, en Miami, para enviar un mensaje de solidaridad las personas que están protestando en Venezuela contra el gobierno de Nicolás Maduro, el sábado 15 de abril de 2017. León Hernández el Nuevo Herald

Así lo expresó el general retirado venezolano Antonio Rivero, quien dijo que la gran mayoría de la diáspora venezolana ha sido víctima de la inseguridad, la crisis económica y la justicia “amañada” o manipulada a favor del gobierno chavista.

Los oradores también coincidieron que para que pueda haber una solución a la actual crisis del país, el gobierno debe cumplir con los objetivos que ha planteado la Mesa de la Unidad Democrática, la alianza política que aglomera a los partidos de oposición.

Entre estas metas se encuentran la realización de elecciones generales este año; la apertura de un canal humanitario para que puedan llegar las donaciones de comida y medicinas enviadas desde el extranjero; el restablecimiento de los poderes constitucionales de la Asamblea Nacional; y la liberación de los presos políticos.

twitter email 'No tenemos miedo', líderes opositores venezolanos llaman a la protesta Varios dirigentes de la oposición venezolana marcharon el jueves para reafirmar su compromiso a continuar la protesta pacífica en contra el gobierno de Nicolás Maduro, y exigir un cambio democrático en el país. Fuente: TVVenezuela

“Hay un sentimiento de solidaridad que antes no se percibía”, dijo Rafael Uribarri, uno de los asistentes a la protesta. “Y los jóvenes han demostrado valor. El miedo se perdió. Lo que está en la calle no va a retroceder. La voz del pueblo en la calle no se va a callar,” dijo Uribarri.

Cientos de miles de venezolanos llevan más de 14 días protestando en las principales ciudades del país desde que el Tribunal Supremo de Justicia emitió a finales de marzo una serie de dictámines en donde le quitaba la inmunidad parlamentaria a los diputados y asumía las funciones de la Asamblea Nacional.

La decisión fue rechazada inmediatamente por las principales cancillerías de América Latina y fue catalogada como un “autogolpe de Estado” por el secretario de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro. Aunque varios días después el Tribunal tomó la también insólita decisión de revertir sus pronunciamientos, en vez de calmar al país la medida avivó las protestas en el país. En la última semana se han reportada la menos seis personas fallecidas en las manifestaciones en contra el gobierno de Nicolás Maduro.

Países como México, Canadá, España, Brasil, Chile, Estados Unidos, Colombia e Irlanda fueron algunos de los que vieron este sábado cómo sus ciudadanos salían a las calles a pedir el cese de la represión y la violencia contra el pueblo venezolano.

Se espera que las protestas continúen el próximo miércoles, cuando el chavismo y la oposición venezolana prometieron tomar “de punta a punta” Caracas con sendas movilizaciones que elevan la tensión política.

La coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) reiteró este sábado que pretende realizar “la madre de las marchas” desde 26 puntos de la capital hasta la Defensoría del Pueblo —donde policías y militares le han impedido llegar—, mientras que el gobierno anunció minutos después que hará “la marcha de las marchas” en la ciudad.