Polémica en Tallahassee por penalidades delictivas en ley de condos

Dueños de apartamentos del condominio The Beach Club at Fontainebleau Park se han resignado a perder sus propiedades ya que no podrán cumplir con los pagos de una millonaria cuota especial para arreglar los techos de los edificios. Una investigación de el Nuevo Herald y Univisión 23 revela que la licitación para realizar ese contrato fue fraudulenta.

C.M. Guerrero

cmguerrero@elnuevoherald.com