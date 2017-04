Otro bebé muere en el sur de la Florida mientras dormía con sus padres

La policía de Broward está investigando la muerte de un bebé mientras dormía, en el segundo incidente de este tipo en los últimos dos días.

De acuerdo a CBS, la policía recibió una llamada a eso de las 10 a.m. de una casa ubicada cerca de la avenida 27 y 15 Court del noroeste de Fort Laurderdale.

Al parece, el bebé de 2 meses murió mientras dormía con sus padres. Los detectives están en este momento en la escena del crimen.

Esta muerte ocurrió apenas un día después que fue reportada la muerte de la niña Ayla, con un mes de nacida.

El padre, Álvaro Cappas, contó que su hija había dormido con él y su esposa, Roxanne Benales, en la casa donde viven, ubicada en la calle 268 del suroeste.

“Cuando me desperté por la mañana, vi que no estaba respirando. Que estaba pálida y púrpura”, le dijo Cappas al reportero de CBS4 Gary Nelson. “Traté de darle respiración artificial pero no reaccionó”.

Esta noticia será actualizada cuando hay más información disponible.