Solicitan expulsar del Senado a legislador de Hialeah por ‘insultos racistas’

Obligado por los líderes del Senado estatal a mostrar su arrepentimiento, el senador estatal miamense Frank Artiles dijo el miércoles por la mañana desde el pleno de ese foro a sus colegas que lamentaba haberlos insultado en privado con palabras hirientes y epítetos raciales.

“Ofrezco mis sentidas disculpas a mis colegas y a todos los que he ofendido”, dijo Artiles, quien leía su discurso.

Pero no fue suficiente.

Tres horas después, mientras aumentaban los llamados a que Artiles renunciara, el senador Perry Thurston, demócrata de Fort Lauderdale, presentó una queja oficial a nombre del Concilio Legislativo Negro que busca la expulsión de Artiles por sus “insultos racistas”.

“La sombra que ha proyectado sobre nuestro foro merece el castigo más severo posible”, escribió Thurston a la senadora republicana Lizbeth Benacquisto, de Fort Myers, cuya Comisión de Reglas ahora queda encargada de hacer frente a la conducta indebida de Artiles.

Artiles, quien ya es un paria entre muchos de sus colegas en el Senado, perdió de inmediato la presidencia de una comisión. No asistió a una audiencia el miércoles por la tarde que tenía como objetivo aprobar un proyecto de ley que exige a Miami-Dade elegir al jefe de policía. Grupos en la Florida y otras partes del país se unieron a la exigencia de que renuncie, y varios demócratas de Miami-Dade planeaban protestar frente a su oficina en Miami el jueves.

El castigo pudiera ir desde una reprimenda hasta su expulsión del Senado, lo que exigiría el apoyo de dos terceras partes del Senado estatal, controlado por los republicanos. El proceso pudiera demorar un tiempo, aunque Thurston preguntó si podía concluirse antes del 5 de mayo, el último día del período ordinario de sesiones anual.

La actividad del Senado comenzó el miércoles con la disculpa directa de Artiles a la senadora Audrey Gibson, demócrata de Jacksonville a quien llamó “perra” y “niña” en medio de una borrachera dos días antes. También usó otras palabras ofensivas para referirse a Gibson y a él mismo.

“Lo que dije sobre usted es lo que más lamento de todo, porque es una ofensa personal”, dijo Artiles. “Nadie merece que le hablen así”.

Durante la disculpa, Gibson se mantuvo de espaldas a Artiles y no lo miró ni una vez.

Artiles también se disculpó con Thurston, quien fue testigo del intercambio con Gibson el lunes por la noche en el Governors Club, y quien trató de que Artiles se contuviera antes que la conversación quedara fuera de control.

La negativa de Artiles de disculparse personalmente con Gibson el martes hizo que líderes del Senado se involucraran en el asunto. Para entonces, buena parte de lo que Artiles le había dicho a Gibson y a Thurston —incluido el llamar “flojo” a Joe Negrón, presidente del Senado, y lamentarse de que los niggas del concilio republicano lo eligieron, habían llegado al público. Gibson y Thurston son negros.

Artiles se disculpó personalmente el martes ya tarde solamente después que Negrón ordenó a Wilton Simpson, líder de la mayoría, que se asegurara de que Artiles se disculpara. Artiles, quien se mostró reacio a disculparse, estuvo acompañado del próximo presidente del Senado, Bill Galvano, de Bradenton.

Negron dijo que más tarde llamó por teléfono a Artiles y le dijo que presentaría lo sucedido como el primer asunto oficial a tratar el miércoles en el Senado, a menos que Artiles quisiera decir algo, lo que esencialmente obligó al senador de Miami a solicitar una “oportunidad personal” para dirigirse a sus colegas. Cuando los reporteros le preguntaron si Artiles debe renunciar, Negrón dijo que esa una decisión que debe tomar “él [Artiles] y sus electores”.

“Le debo una disculpa”, le dijo Artiles a Negrón en el pleno, y le pidió que lo perdonara por sus “comentarios groseros”.

“Me doy cuenta que mi cargo no me permite esos deslices con las palabras, a pesar de que esas no eran mis intenciones”, agregó Artiles.

Y sobre uso de la palabra n..., Artiles alegó que el epíteto (que se refería a republicanos que no son negros) no estaba dirigido “a nadie en particular”.

Su excusa para usar la palabra es “inadecuada”, reconoció el legislador cubanoamericano, pero la usó de todas maneras: “Yo creí en una comunidad diversa”, dijo, refiriéndose a su ciudad, Hialeah, que en realidad no es diversa sino 95 por ciento hispana. “Nosotros compartimos las costumbres de todos”.