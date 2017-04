Jóvenes, guapas y sin experiencia política, las consultoras pagadas por Artiles

Pocos meses antes de su renuncia, ocurrida el viernes, el senador Frank Artiles había dado un golpe en noviembre en el cual derrocó al demócrata Dwight Bullard con una agresiva campaña de un millón de dólares en un distrito que se inclinaba hacia los demócratas.

Pero la larga lista de gastos realizados con ese propósito también suscitó algunos cuestionamientos. ¿Por qué contrató el comité a una ex “chica de calendario” de Hooters y a una modelo de Playboy sin la menor experiencia política como “consultoras”? ¿Se relacionaron esos pagos con un viaje al Kentucky Derby o con un torneo de pesca en Cayo Hueso? ¿A qué se correspondían los más de $51,000 en reembolsos que recibió Artiles?

Informes presentados ante la División de Elecciones de la Florida muestran que el comité político de Artiles, Veterans for Conservative Principles (Veteranos por Principios Conservadores), gastó parte del dinero recaudado para el ciclo de elecciones del 2018 en viajes y gastos relacionados con consultores con escasa o ninguna experiencia política.

Heather Thomas, ex chica de calendario de Hooters y camarera de 101, un restaurante y bar en Tallahassee, recibió $2,000 en pagos entre marzo y junio del año pasado. El informe califica el gasto como “consultora”. Su amiga Brittney Singletary trabaja como camarera en Stetsons on the Moon en Tallahassee. Ella recibió $1,500 en tres cheques que cubrieron tres de las mismas fechas y con el mismo propósito.

David Custin, consultor político de Artiles, se negó a comentar del por qué esos gastos fueron clasificados como “consultoras”.

“Ustedes no tienen fundamento alguno para estar haciendo estas preguntas. Ahí no hay nada”, dijo. Remitió las preguntas al tesorero del comité, el cabildero de Tallahassee Dave Ramba, quien no respondió a solicitudes para que comentara al respecto. Señaló que Artiles, el presidente del comité político, no haría declaraciones. Artiles, republicano y veterano del Cuerpo de Marines, entró a la campaña por el distrito del área suroeste del condado Miami-Dade luego de que fuera reestructurado el año pasado tras una acerba batalla de restructuración distrital. Su campaña llegó a ser la segunda campaña legislativa en nivel gastos en el estado.

Su victoria fue breve.

Artiles renunció a su escaño el viernes, luego de haber sido acusado de violar las reglas de conducta del Senado con una diatriba llena de palabrotas en un bar de Tallahassee esta semana en la que insultó a sus colegas del Senado con epítetos racistas. La acusación fue presentada por el senador Perry Thurston, demócrata de Fort Lauderdale, quien estaba allí con la senadora Audrey Gibson, demócrata de Jacksonville. Artiles se refirió a Gibson como “harpía” y “niña”, e hizo referencia a algunos senadores blancos republicanos como n....s. Thurston retiró su acusación el viernes tras la renuncia de Artiles.

Para muchos que conocieron a Artiles durante los seis años de su carrera en la Legislatura estatal, él tenía dos lados. Uno era el ardiente paladín de sus proyectos legislativos, el amoroso padre de dos hijas que se jacta de las hazañas de ellas en el campo de softball. El otro es el de un hombre dominante, de temperamento iracundo y con tendencia a insultar a los demás –especialmente cuando bebe– y que consideraba su estatus como poderoso legislador algo esencial en su identidad.

Las leyes estatales no requieren que la División de Elecciones de la Florida valide si los candidatos reportan o identifican con exactitud sus gastos en los informes de su comité político.

“Nosotros somos solamente una agencia administrativa para presentar archivos”, dijo Mark Ard, portavoz de la división.

De acuerdo con la solicitud de trabajo de Thomas, presentada en octubre del 2015 ante el ex representante estatal Irv Slosberg, ella carecía de experiencia política anterior. Slosberg, demócrata de Delray Beach que se retiró de la Cámara de Representantes el año pasado, dijo al Herald/Times que él la contrató para trabajar como asistenta legislativa porque necesitaba a alguien “por una o dos semanas” hasta que pudiera conseguir un asistente a tiempo completo.

Thomas puso en Instagram una foto suya fechada en Delray Beach, con un vestido muy ceñido y con una taza de café en la mano.

“Las autofotos en el trabajo nunca son una buena idea #floridahouseofrepresentatives”, escribió ella.

Dos semanas más tarde, Slosberg escribió una nota al departamento de personal de la Cámara diciendo que había encontrado a alguien para reemplazar a Thomas. El dijo el jueves que no estaba al tanto de que Artiles la hubiera contratado seis meses más tarde. Thomas se negó a hacer declaraciones al respecto.

Thomas se graduó en el 2010 de Cazenovia College en Nueva York con un diploma en Comercialización de Modas. Ella listó en su experiencia de trabajo que había trabajado como barman en Recess, un bar de Tallahassee, y como camarera en 101, un bar y restaurante de Tallahassee.

Su página de Facebook indica que ella es propietaria de Hot Cheeks Bikini, y menciona además experiencia previa como camarera de Hooters, donde fue escogida para ser unas de las “chicas del calendario” del 2012.

Singletary, residente de Tallahassee, listó su ocupación como barman de Stetsons on the Moon en su página de Facebook y enfatiza que fue seleccionada como modelo “Miss Social” de Playboy.

De acuerdo con los informes de gastos archivados en la División de Elecciones de la Florida, el comité de Artiles pagó $17,672 a Churchill Downs el 17 de marzo para reservar un palco para una “actividad de recaudación de fondos” en el Kentucky Derby. Hizo además un pago de $4,236 al Galt House Hotel de Louisville.

El 11 de abril, el comité pagó $2,693 en el Marriott Cayo Hueso Beachside por una actividad de recaudación de fondos. Dos días más tarde, el comité pagó $600 cada una a Thomas y a Singletary.

Singletary dijo en un correo electrónico que ella “hizo recaudación de fondos para PC, pero nunca asistió a ninguna actividad de recaudación de fondos en Cayo Hueso”.

Dos días después del Kentucky Derby, celebrado el 7 de mayo, Thomas y Singletary recibieron cada una cheques de $600 por “consultoría”. Las dos se negaron a comentar al respecto. No se sabe si alguna de las dos asistió o no al Derby.

Artiles celebró siete actividades de recaudación de fondos en todo el estado, de acuerdo con los informes de campaña de su comité, y gastó al menos $80,000 en recaudación de fondos, entre ellos un reembolso hecho a sí mismo de por lo menos $51,000.

Uno de los viajes a Cayo Hueso incluyó además a Taylor M. Lockwood, estudiante de FSU y camarera de Hooters. La Cámara de Representantes de la Florida confirmó el jueves que Lockwood había trabajado como “voluntaria” en la oficina del representante Bryan Avila, republicano de Miami.