“Miami sabe que el cambio climático es real”: Cientos marchan por las ciencias

Uno de los carteles de la marcha en defensa de las ciencias en Miami tenía dibujado un conglomerado de edificios altos, similar al horizonte de la ciudad. Olas del mar cubrían los edificios casi por completo. En la parte superior de la pancarta, el autor del dibujo escribió: “Miami sabe que el cambio climático es real”.

Para muchos de los cientos de participantes en la manifestación del sábado, que se reunieron en el downtown de Miami desde las 11 a.m. y marcharon hasta el centro de gobierno del condado Miami-Dade, esa fue la principal motivación para participar. Varias personas dijeron que el sur de Florida, especialmente Miami-Dade, está en riesgo y que para ellos, el problema del cambio climático es muy cercano a sus hogares.

“Miami, especialmente Miami-Beach es la zona cero en cuanto al impacto de los cambios ambientales”, dijo José Rodríguez, uno de los participantes, quien acudió acompañado por sus dos hijos menores. “Solo hay que ver cómo cada vez que llueve la playa [Miami Beach] se vuelve un desastre con tanta inundación. Hace poco encontraron hasta un pulpo en un estacionamiento”.

La manifestación, que coincide con el Día Mundial de la Tierra, se celebró en solidaridad con una masiva marcha en Washington D.C. y más de 600 eventos similares alrededor del mundo. Desde Nueva York hasta París, Ghana, y Austria cientos de miles de personas salieron a expresar su apoyo a la investigación científica.

En Estados Unidos los participantes han dicho que consideran que las ciencias están amenazadas bajo la administración del Presidente Donald Trump, quien al poco tiempo de llegar a la Casa Blanca firmó decretos para echar atrás protecciones ambientales decretadas por el ex mandatario Barack Obama.

Científicos, estudiantes y defensores de la investigación se manifestaron el sábado en diversas partes del mundo en el Día de la Tierra_desde la Puerta de Brandemburgo hasta el Monumento a Washington— para exigir que la ciencia se efectúe sin intromisiones políticas y con mejores recursos.

Además, Trump nombró como jefe de la Agencia de Protección Ambiental (EPA) a Scott Pruitt, quien ha puesto en duda que el cambio climático sea responsabilidad de los humanos, algo que la mayoría de los científicos consideran un hecho.

Incluso el propio Trump afirmó durante su campaña que el cambio climático es “un engaño”.

Los organizadores de las marchas han dicho que esperan obtener apoyo bipartidista a medidas políticas basadas en hechos científicos. Pero durante el evento en Miami, fue evidente que la mayoría de los participantes son de tendencia progresista.

Entre los oradores en la manifestación, además de varios científicos, estuvieron los legisladores demócratas José Javier Rodríguez, senador estatal, y Daisy Báez, representante estatal. Compareció además Tim Canova, quien compitió por la candidatura demócrata al Congreso contra la congresista Debbie Wasserman Schultz.

También participó Philip Stoddard, alcalde de South Miami, quien es biólogo y profesor de la Universidad Internacional de Florida (FIU).

“Yo no he conocido un solo científico que niegue el cambio climático y la responsabilidad del hombre en el mismo”, dijo Stoddard.

Stoddard y varios oradores se pronunciaron contra los recortes presupuestales a las ciencias, propuestos por la administración Trump, incluyendo un 20 por ciento al Instituto Nacional de Salud.

En sus pancartas, algunos de los participantes expresaron mensajes políticos, como “Subsidia las Ciencias no las Bombas”, “Cambien la política, no el clima” y “Sí a la ciencia, no a la verdad alternativa”, en referencia a la polémica frase utilizada por una asesora de Trump para justificar afirmaciones falsas hechas por el vocero de la Casa Blanca.

Báez, por su parte, expresó preocupación por la propuesta de recortes en el presupuesto estatal presentada por la Cámara de Representantes en Tallahassee.

“Le quieren quitar $455 millones a la agencia ambiental de Florida”, dio Báez, quien instó a los asistentes a involucrarse en la política local y estatal. “Están prácticamente desmantelando la agencia ambiental estatal… por eso necesitan saber hoy mismo, quienes son sus representantes estatales, quienes son sus delegados, sus comisionados”.

Ese mensaje es especialmente importante para las comunidades negras, hispanas y nativas americanas, dijo Sonia Báez Hernández, una activista y artista plástica boricua.

“Esas son las comunidades que están en un riesgo mayor de verse impactadas por el cambio climático, ya sea por inundaciones o porque los cultivos se vean afectados”, explicó Hernández, quien trabajó hasta hace poco con una agencia sin fines de lucro en un proyecto de educación sobre el tema del medio ambiente, en comunidades como Allapattah y Overtown.

El programa fue cancelado cuando la agencia perdió los subsidios.

“Lamentablemente las comunidades más vulnerables son las más pobres, y allí las personas tienen dos y tres trabajos, así que no tienen tiempo de involucrarse o de analizar esta información”, dijo Hernández. “En algunos casos les hacíamos llegar la información a los padres a través de los hijos, o en las iglesias”.

Entre la multitud una señora mayor caminaba despacio cargando con una pancarta con la frase: “No puedo creer que en pleno 2017 tengamos que realizar una marcha para defender las ciencias”.