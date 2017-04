Cita amorosa termina en pelea y robo en motel de la calle 8

Un hombre de Miami-Dade dijo que lamenta haber respondido a un anuncio que apareció en el portal Backpage.com la semana pasada, porque terminó de forma trágica, cuando le robaron amenazándolo con un cuchillo.

El martes, en una entrevista exclusiva, Michael Domínguez le dijo a NBC 6 que había conocido a alguien en el sitio web, pero lo que menos pensó es que la cita amorosa iría a terminar de forma violenta.

El encuentro tuvo lugar en el Burkes Motel en la calle 8 del SW en La Pequeña Habana el fin de semana anterior. Alejandro Vásquez y Marieddy García presuntamente atacaron a Domínguez en el motel y le robaron, según el reporte del arresto.

El sábado, la víctima se inscribió en el motel para citarse con la mujer que pensó había conocido por Internet.

Cuando le mandó un mensaje de texto diciéndole que ya estaba en el motel, otra mujer —que no fue identificada— se apareció junto a García. Las mujeres le pidieron tener sexo a la víctima, pero Domínguez se negó, y argumentó que ese no era el trato. De acuerdo con el reporte de la policía, Domínguez dijo que en el trato se suponía que las relaciones sexuales serían consensual y que él no tendría que "pagar por tener sexo".

Pero las dos mujeres se enfurecieron y fue entonces que la situación se tornó violenta. La mujer no identificada sacó un cuchillo y le dijo a Domínguez que se trataba de un robo y que no gritara, de lo contrario, lo mataría. Poco después, surgió una pelea entre todos y Domínguez terminó apoderándose del cuchillo, en tanto las dos mujeres salieron corriendo de la habitación.

Un rato más tarde, García regresó con Vásquez. La víctima dijo que los sospechosos le robaron dinero en efectivo y el celular y luego escaparon.

García y Vásquez terminaron arrestados y acusados de robo a mano armada con un arma. Los dos están detenidos sin derecho a fianza.

La mujer no identificada está prófuga.